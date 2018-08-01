İmamı çıldırtan görüntü: Mini etekle bikiniyle gelinmez

Güney Kıbrıs'ın turizm şehri de olan Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi'nin imamı Şakir Alemdar, tekkeyi ziyarete gelen bazı turistlerin uygun olmayan kıyafetlerle içeri girmek istediğini söyledi. Şakir Alemdar, bu turistlerin tekkeye girişine izin vermedi. Olayla ilgili Rum medyasında, 'Hoca kumanda ediyor. Larnaka Tekkesi'nde ziyaretçiler için kendi fermanını uyguladı' başlığıyla haberler çıktı. Tartışmalar üzerine imam Şakir Alemdar, Rum Eski Eserler Dairesi ile Turizm Organizasyonu Başkanlığı'na uygulamayla ilgili mektup yazdı.
''DEKOLETE MİNİ ETEK UYGUN DEĞİLDİR'' Alemdar, mektubunda, bazı kişilerin tekkeye uygun kıyafetle gelmediğini belirterek, "Uygun giyim, bikini, şort, atlet, dekolte, mini etek değildir" dedi. Alemdar, İslami kurallara göre değil, günlük giyime göre bir düzenleme istendiğini vurgulayarak, turistlerin Hala Sultan Tekkesi'nin avlusunda da gezmeleri için kılık kıyafetlerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. "Kıyafet kurallarına uymayanların içeri alınmayacağı" kaydedilen mektupta, Hala Sultan Tekkesi'nin Müslümanlar için önemli olduğu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
UYARI TABELALARI KONULACAK: Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan imam Şakir Alemdar, tekkede uygun olmayan kıyafetlere izin veremeyeceklerini söyledi. Rum Eski Eserler Dairesi ve Turizm Organizasyonu Başkanlığı'na gönderdikleri mektuba olumlu yanıt aldıklarını belirten Alemdar, "Onlar da bize 'Haklısınız' dediler. Hem tekke girişinde tabela sayısı artırılacak hem de tanıtım ofislerine uyarılar yapılacak" diye konuştu.
'BİKİNİLİ GELEN VAR': Larnaka'ya çok sayıda turist geldiğini ifade eden Şakir Alemdar, "Denizden çıkan tekkeye geliyor. Bikinili gelen var. Üzerine bir tül atmış tekkeyi gezmek istiyor. Bunu kabul edemeyiz. Biz İslam'ın şartlarını zorlamıyoruz. Hatta tekkenin içerisinde başörtüsü şartımız da yok" dedi. Hala Sultan Tekkesi'nin günlük kıyafetlerle ziyaret edilebileceğini belirten Alemdar, "Bu konuda bazı Rum faşistler olay çıkarmak istiyorlar, 'Tekkede turistlere baskı var' diye. Bu zihniyetlere yenilmeyeceğiz. İstediğimiz saygı" ifadelerini kullandı.
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