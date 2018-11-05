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İmama siyaset yasağına düzenleme geliyor

İmama siyaset yasağına düzenleme geliyor

Diyanet, daha önce iptaline yönelik talebin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildiği imamlara ilişkin siyaset yasağını masaya yatırdı. 1965 tarihli kanun ile korunan yasağın yeniden tanımlanması gündemde.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:20 - Güncelleme: 05-11-2018 09:20

Devlet Memurları Yasası, memurların siyasi partiye üye olmalarını, herhangi bir siyasi partinin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunmalarını, görevlerini siyasi düşünce ile yerine getirmelerini, siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunmalarını yasaklıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa’ya göre bu disiplin hükümleri tüm memurları olduğu gibi imamları da kapsıyor. 

SİYASİ PARTİLERİ ÖVEMEZ YEREMEZ
Milliyet'te yer alan habere göre, 1965 tarihli Diyanet teşkilat yasası ise Devlet Memurları Yasası’nın “siyaset” alanındaki yaptırımlarına ek olarak daha katı bir düzenleme içeriyor. Yasanın “siyasetle ilgilenme” başlıklı 25. maddesi “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir” hükmünü içeriyor.

AYM REDDETMİŞTİ
Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 2017 yılının sonunda teşkilat yasasındaki bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Mahkeme iptal istemini, övme ve yerme fiilinin net bir şekilde ifade edilmediği, kapsamının belirsiz olduğu, işine son verme cezasının ise “ölçüsüz bir yaptırım olduğu” gerekçesine dayandırmıştı. Anayasa Mahkemesi ise bu talebi oybirliği ile reddetmişti. Yüksek Mahkeme; siyaset yasağının “Demokratik ve laik devlet sisteminin, İslam dininin inançlarıyla ilgili işleri yürütmek amacıyla faaliyette bulunan bir kurum tarafından yapılabilecek olası müdahalelere karşı korumanın anayasal zorunluluk olduğu” gerekçesine dayandırdı.

MÜSTAKİL DÜZENLEME
Haberde, yeniden tanımlamanın ışığında; 1965 tarihli Diyanet teşkilat yasasının değiştirilmesi, siyaset yasağı da dahil Diyanet personeline ilişkin disiplin hukukunun genel hükümlerden çıkarılarak “müstakil bir düzenleme” yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. Bu çalışma kapsamında siyaset yasağının da aralarında olduğu disiplin düzenlemelerinin, yeni bir yasa teklifi ile eski yasadan çıkarılması ve bunların yönetmelikle düzenlenmesinin de planlar arasında olduğu ifade edildi. İhraç yaptırımının yönetmelikle düzenlenmesi durumunda ise kanunun AYM denetiminden çıkarılması gündeme gelebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Oku-Anla-,Anlat 05 Kasım 2018 09:43 Yer gök İMAM oldu.Bir tanesi de TEBBET suresinde geçen Ebu Leheb'in niçin gerçek ismi değilde lakabı kullanıldı .Bilmiyor.Arapçayı yarım yamalak okumasını bilen kendini kaf dağında görüyor.Mürşidiniz her zaman Bilim olsun.

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