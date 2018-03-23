İmam, Cuma Hutbesi'ne reklam aldı! Sosyal medya coştu...

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor... Nerede çekildiği belli olmayan videoda, bir imam Cuma Hutbesi'nde açık açık bir firmanın internet paketinin reklamını yapıyor... Hutbeyi bitirirken "Bir arkadaşım rica etti" diyerek hutbede reklama başlayan imam, yaptığı reklama kılıf bulmak için de "devletin kurumu olmasa yapmazdım ama..." dedi... Ancak imamın "devletin kurumu" dediği o firma yıllar önce özelleştirilmişti...

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