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İlnur Çevik sakın şaşırmayın deyip uyardı! Yakında Abdullah Öcalan...

İlnur Çevik sakın şaşırmayın deyip uyardı! Yakında Abdullah Öcalan...

Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik bugünkü yazısında ABD'nin PKK/PYD/YPG tavrını eleştirdi. Çevik; ''PKK ABD’nin terör listesinde. ABD’li askeri yetkililer PKK’lılarla kol kola girip ‘ama onlar SDG’li’ diyerek bizlerin zekâları ile alay ettiklerini sanıyorlar. Yakında Amerikalılar Abdullah Öcalan’da bir SDG lideridir derse sakın şaşmayın” dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 10:16 - Güncelleme: 01-11-2018 10:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’in Abdullah Öcalan’la ilgili sözleri dikkat çekti.

İlnur Çevik, YeniBirlik gazetesindeki bugünkü “Sonunda Öcalan da SDG başkanı olacak” başlıklı yazısında, Amerikalılar Suriye'de PKK/YPG/PYD oyununu oynaya oynaya sonunda Suudilerin Kaşıkçı olayında düştüğü çıkmaz sokağa girdiler...

Sözde DEAŞ’ı Kuzey Suriye’den atmak için PKK/YPG/PYD ile iş birliği yapıp onları silahlandıran, onları eğiten ve lojistik destek veren Amerika bir bakıyorsunuz DEAŞ Rakka şehrinde tam yok olacakken bir anda DEAŞ’a yardım elini uzatıp onları emin yerlere naklediyor…Daha sonra DEAŞ bitti ama İran tehlikesi var ve bunu Suriye’de PKK/YPG/PYD ile göğüsleyeceğiz diyen ABD daha sonra çark ediyor ve İranlıları ‘şimdilik’ unutuyor” ifadelerini kullandı.

BİZLERİN ZEKÂLARI İLE ALAY ETTİKLERİNİ SANIYORLAR: “Ona karşılık ABD DEAŞ’ı yeniden hortlatıp PKK/YPG/PYD elindeki bazı bölgelerin DEAŞ tarafından işgal edilmesine göz yumup ‘bakın daha DEAŞ tehlikesi geçmedi’ diyerek Suriye’de çöreklenmeye devam etmesinin bahanesini hazırlıyor…” diyen İlnur Çevik şöyle devam etti: “DEAŞ bu bölgeleri ele geçirirken PKK/YPG/PYD üçlüsüne verine ağır silahlar neden etkisiz? Rakka’yı yerle bir eden ABD’nin o muazzam hava gücü nerede?

İPSİZ SAPSIZ İDDİALAR: Çelişkiler, kandırmacalar ve ipsiz, sapsız iddialar. Aynı Suudilerin Kaşıkçı olayındaki davranışları ama iş burada da bitmiyor… Amerikalılar PKK/YPG/PYD üçlüsü ‘terör’ koktuğu için bunlardan kurdukları terörist ordusuna Suriye Demokratik Güçleri (SDG) diyerek akıllarınca bizleri uyutmaya kalkıyor. ABD’li generaller hala bu SDG’lilerle içli dışlı. PKK ABD’nin terör listesinde. ABD’li askeri yetkililer PKK’lılarla kol kola girip ‘ama onlar SDG’li’ diyerek bizlerin zekâları ile alay ettiklerini sanıyorlar.”

TÜRKİYE FIRAT'IN DOĞUSUNU VURUYOR: İlnur Çevik “Türkiye Fırat’ın doğusunda Kuzey Suriye’de Kobani bölgesine yakın PKK/YPG/PYD mevzilerini obüslerle vuruyor ama sanki nispet yapar gibi ABD ile sıkı fıkı olan ve Türkiye’de Dağlıca ve Aktütün terör saldırılarının faili olan PKK’lı Azad Simi (kod adı Çiya Kobani) Suriye-Irak sınır yakınındaki Derizor bölgesinde yapılacak operasyonlarda PKK ‘komutanı’ olarak görev yapacak…” diyerek yazısını dikkat çeken şu sözlerle sonlandırdı:

ÖCALAN DA BİR SDG LİDERİDİR DERSE SAKIN ŞAŞMAYIN: “Bu terörist ABD Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ile buluştu ve resimleri yayınlandı. Aynı terörist ABD’li generallerle helikopter gezisi yaptı ve bunun da resimleri yayınlandı. Amerikalılara sorarsanız bu adamı SDG komutanı olarak kabul ediyorlar ve PKK ile bağlarından haberleri yok. Yani yakında Amerikalılar Abdullah Öcalan’da bir SDG lideridir derse sakın şaşmayın…”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 11:37 kızım sana söylüyorum gelinim sen anla))) eeeeeey akp TC de ABD agzindan demecler verip onlarin sozculugunu yapmayin, bu en buyuk ihanettir. Papazi verdiginiz gibi bunuda elinizle teslim etmeyin

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