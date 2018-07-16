İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı! Son durumu nasıl?

Yetenek Sizsiniz yarışması ise Türkiye'nin tanıdığı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı kobra yılanı sokmuştu. Ölümle burun buruna gelen Aref Ghafouri'den yeni haberler var. Kobra yılanı panzehiri bulunmadığı için Mısır ve Fransa'dan haber bekleniyordu. Fransa'nın artık panzehir üretmediği öğrenilince Aref Ghafouri son çare olarak Mısır'a gönderildi.

ZEHRİN VÜCUDA YAYILMASINI ENGELLEMİŞ: Antalya’da dün 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, vize sorunun aşılmasının ardından tedavi için Mısır’a gönderildi. Bu arada Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiği ve yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin inmeye başladığı açıklandı. Genç sihirbazın yapılan ilk müdahaleyle zehrin vücuduna yayılmasına engellendiği öğrenildi.

AREF'İN SON DURUMU NE? : Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini ve yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin inmeye başladığını söyledi. 29 yaşındaki Aref'in sağlık değerlerlerinde bir anormallik görünmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını belirten Dr. Hülür, ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini ve sokulan bölgede lokal zehirlenme olduğunu, bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: Ref için aranan panzehir Türkiye'ye getirilemeyince Aref için Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İşte o açıklama verilen bilgiler:-'Aref Ghafouri, yılan ısırması hadisesi üzerine hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir.

-Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda andidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır. Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine bir yandan Dışişleri Bakanlığımız ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz temaslarını sürdürmüş, diğer yandan da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, antidot temini için Fransa ile temasa geçmiştir.

FRANSA ARTIK ÜRETMİYORMUŞ: -Yapılan çalışmalar neticesinde, reçete, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ulaştırılmış, ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı anlaşılmıştır.

PANZEHİR BULUNAMAYINCA: Fransa’da antidot olup olmadığı araştırmasına devam edilmiştir. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır’la yürüttüğü çalışmalar sonuç vermiş, hastanın Mısır’a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan hastanın, hastaneden edinilen bilgilere göre sevk öncesi genel durumu; “Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında kreatin kinaz 230’dan 659’a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur”

MISIR'A GÖNDERİLDİ: -Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir.

GÖSTERİYE HAZIRLANIRKEN ISIRDI; Bir televizyon programında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı.

Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Dün akşam saatlerinden bu yana tedavisi süren Aref, ambulans ile tedavisinin Mısır’da sürmesi için havalimanına götürüldü. Aref, Antalya Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla Mısır’a gönderildi.

PANZEHİR TÜRKİYE'DE YOK; Kobra yılanının panzehiri dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunuyor.

ASİSTANI ANLATTI: Yana Vinter kobra yılanının Aref'i nasıl soktuğuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu diye konuştu.