İlkokulda iğrenç olay: 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar!

AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda yaşanan hırsızlık olaylarından şüphelenen ve durumu araştıran öğretmenler, iddialara göre cinsel taciz olayını ortaya çıkardı.

İlkokulda iğrenç olay: 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.C. (17) tutuklandı.

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İlkokulda iğrenç olay: 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar!

Şuhut'ta bir ilkokulda, farklı zamanlarda öğrencilerin eşyalarının çalınması üzerine okulda inceleme başlatıldı. Öğretmenler okulda inceleme yaparken bazı öğrenciler okula zaman zaman köyde oturan D.C.'nin geldiğini, bu kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

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İlkokulda iğrenç olay: 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar!

Öğrencilerin iddiaları üzerine durum velilere ve jandarmaya bildirildi. Velilerin şikayetinin ardından istismar iddiasında bulunan 4 erkek çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifade verdi.

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İlkokulda iğrenç olay: 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar!

Çocuklar D.C.'nin okuldan 5 kız ve 4 erkek öğrenciye daha istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu çocuklar da aynı doğrultuda ifade vererek, D.C.'nin cinsel istismarı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirtti.

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