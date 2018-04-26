İlkokul gezisinde ’dansözlü- zenneli’ gece..

Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4’üncü sınıf öğrenci ve velilerini kapsayan, Ankara’da Anıtkabir’in, Kapadokya’da da tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi için gezi düzenledi. Geziye okul müdürü Fatma Kılıç, öğretmenler ile yaklaşık 70 öğrenci ile velileri katıldı. Edirne’den otobüslerle yola çıkılıp, ilk gün Ankara’da Anıtkabir ve 1’inci Meclis’i ziyaret eden öğrenciler ve veliler daha sonra Nevşehir’e geçerek burada tarihi ve turistik alanları gezdi.

ÇOCUKLARA ZENNE VE DANSÖZ İZLETİLDİ Nevşehir merkezde bir otelde konaklayan geziye katılanlar, programda Üçhisar beldesinde bir eğlence mekanında düzenlenen ’Türk Gecesi’ etkinliğine katıldı. Gecede öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanı sıra dışarıdan gelenler de bulunurken, önce folklor gösterileri sunuldu. Ardından sahneye önce ’zenne’, ardından da dansöz çıktı. Gecede ayrıca, ateşli danslar gösterisi ile halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Velilerden bazıları dansöz ve zennenin ilkokul öğrencileri önünde gösteri yapmasına tepki gösterip, geceden çocuklarıyla ayrılmak istedi. Ancak, konakladıkları otelin uzak olması ve araç bulamadıkları için ayrılamadılar. Yaklaşık 3 saat süren gecede Türk bayrağı açılıp, 10’uncu Yıl Marşı da söylendi.