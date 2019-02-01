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İlknur Soydaş kimdir kaç yaşında Karabiber'in ilk eşi kimdir?

İlknur Soydaş kimdir kaç yaşında Karabiber'in ilk eşi kimdir?

Çoğumuz onu 80'li yıllarda Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısı ile tanıdık. Karabiberim klibinde oynayan ve Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca gündem oldu. Peki İlknur Soydaş kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor, boşandığı eşi futbolcu Ozan Köprülü kimdir?

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:49 - Güncelleme: 01-02-2019 09:49

İlknur Soydaş kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısı ile ünlenen ve klip görüntüleri yıllarca olay olay Karabiberim İlknur Soydaş, 1976 doğumlu. 2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan eski manken İlknur Soydaş’un ortalarda görülmediği dönemlerde neler yaptığı merak konusu oldu.

En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu.

Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı.

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İlknur Soydaş’ın projeleri; Bizim Mahalle, Pembe Patikler, Hızmalı, Çocuğumu İstiyorum, Avrupalı, Babam Annem Oldu, Cam Kırıklıkları, Dansöz oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan eski manken İlknur Soydaş’un ortalarda görülmediği dönemlerde neler yaptığı merak konusu oldu. En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş’ın geçmişi ve rol aldığı projeler yeniden gündeme geldi. Peki, Türkiye’nin Serdar Ortaç’ın klibiyle tanıdığı İlknur Soydaş kimdir? İşte, hakkındaki detaylar!

İLKNUR SOYDAŞKİMDİR: Hollanda’da dünyaya gelen İlknur Soydaş, 25 Aralık 1976’da doğdu. Turizm ve Otelcilik’ten mezun olan oyuncu, kariyerlik hayatına mankenlikle başladı. Pek çok dizi ve sinema projesinde yer alan eski manken, asıl çıkışını ise Serdar Ortaç’ın Karabiber’im klibiyle yakaladı. 2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İlknur Soydaş’ın projeleri; Bizim Mahalle, Pembe Patikler, Hızmalı, Çocuğumu İstiyorum, Avrupalı, Babam Annem Oldu, Cam Kırıklıkları, Dansöz

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