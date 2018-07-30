İlklerin MGK'sından ilk kareler geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ilklerin MGK'sında bir başka ilk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni göreviyle birlikte kurulun daimi üyesi olarak bu toplantıya katılıyor.

AKAR İLK KEZ SİVİL: Daha önceden Genelkurmay Başkanı olarak MGK’ya katılan Hulusi Akar sivil hayata geçişinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak kurula katılıyor.

TERÖRLE MÜCADELE KONUŞULACAK: MGK toplantısının en önemli gündem maddesi ise her zamanki gibi terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.

PAPAZ BRUNSON KONUSU MASADA OLACAK: Zirvede ayrıca son günlerin gündem maddesi olan FETÖ'den yargılanan Papaz Brunson meselesinin de konuşulması bekleniyor. ABD, Brunson davası üzerinden Türkiye'yi yaptırımlarda bulunmakla tehdit etmişti.