İlker Kaleli Burçin Terzioğlu aşkı doludizgin devam ediyor

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ve güzel Sevgilisi Burçin Terzioğlu, 'Dip'teki rol arkadaşı Uğur Polat'la Arnavutköy'deki bir mekanda yemek yedi. Mekandan geç saatlerde ayrılan üçlüden İlker Kaleli ayaküstü muhabirlerle muhabbet etti. Başarılı oyuncu, akşam yemeğiyle ilgili olarak "Dostlar buluşması oldu" dedi. Öte yandan Kaleli, 4 yıl birlikte olduğu Burçin Terzioğlu ile evlilik hazırlıkları yaptığı iddiaları için:

“Arkadaşlar biz 4 yıldır birlikteyiz, her defasında bunu bize sormanın manası yok. Biz böyle gayet mutluyuz, zaten öyle bir karar alırsak bizden önce sizin haberiniz oluyor” dedi. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu aşkı ikilinin başrolü paylaştıkları Poyraz Karayel dizisiyle başlamıştı. Mutlu çift 4 yıldır sorunsuz bir şekilde sürdürdükleri ilişkileriyle takdir topluyor.