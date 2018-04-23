İlker Ayrık sordu: Eşiniz bir hayvan olsa ne olurdu?

"Yaparsın Aşkım" yarışmasının sevilen sunucusu İlker Ayrık, programa katılan yarışmacılara eşiniz bir hayvan olsaydı ne olurdu diye sorunca ortalık karıştı. Erkek yarışmacılar eşlerini hiç susmayan cırcır böceği ya da kuğu ya benzetirken Kadın yarışmacılar verdikleri ilginç yanıtllarla herkesi şaşırttı. Aslan diye aldık kedi çıktı derken, başka bir kadın yarışmacı da kaşının hava kalkmasına göre kedi de olur kocam kaplan da derken kocasını camışa benzeten yarışmacı ise kahkaha tufanının yaşanmasına neden oldu.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)