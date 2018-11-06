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İlker Aksum kimdir Diriliş Ertuğrul'un yeni belası

İlker Aksum kimdir Diriliş Ertuğrul'un yeni belası

İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı sorusu merak konusu. Son olarak Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Yunan komutanını oynayacağını açıklayan İlker Aksum aslen Ispartalı ve 1971 doğumlu. Birçoğumuzun Antepli Ruşen karakteri ile tanıdığı İlker Aksum biyografisi ve merak edilenleri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 11:15 - Güncelleme: 06-11-2018 11:00

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon ve heyecanlı anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde savaş sinyalleri göze çarpıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı.

YENİ SEZON YARIN BAŞLIYOR: Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Diriliş Ertuğrul yeni sezonu 7 Kasım'da ekranlarda olacak.

MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: Öte yandan yeni sezon yayın tarihi dizinin yapımcısı tarafından da sosyal medyadan duyuruldu. Mehmet Bozdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

"Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor! Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de." ifadelerini kullandı.

OYUNCU EKİBİNE YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR: Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.

İLKER AKSUM KİMDİR: İlker Aksum, 30 Kasım 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum’dur. İlkay ve Alpay adında İkiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilotdur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu’nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi’ndenden mezun olur. 1989 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak 1993 yılının sonunda mezun olur.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlar. İlk profesyonel rolü Hamlet oyunun da Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol alır. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996 da İstanbul’a dönüp İstanbul’a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış’ta yaptı.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar’ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur şempanzemizin ‘oynadığı’ “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak bulur.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen İlk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat”dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan”dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar ile çok eski arkadaşlarmış.

07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.

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