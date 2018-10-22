  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İlker Aksum kimdir aslen nereli hiç evlendi mi biyografisi

İlker Aksum kimdir aslen nereli hiç evlendi mi biyografisi

İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı sorusu merak konusu. Son olarak Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Yunan komutanını oynayacağını açıklayan İlker Aksum aslen Ispartalı ve 1971 doğumlu. Birçoğumuzun Antepli Ruşen karakteri ile tanıdığı İlker Aksum biyografisi ve merak edilenleri haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 12:25 - Güncelleme: 22-10-2018 12:20

İlker Aksum Diriliş Ertuğrul dizisinde Yunan komutanı oynacak. Peki İlker Aksum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Aslen Ispartalı olan başarılı oyuncu İlker Aksum 1971 yılında doğdu. Birçok dizide rol alan İlker Aksum'u birçoğumuz Yabancı Damat dizisindeki Ruşen rolü ile hatırlıyoruz. Peki İlker Aksum evli mi, çocuğu var mı, biyografisi ve hakkında merak edilenler...

İLKER AKSUM KİMDİR: İlker Aksum, 30 Kasım 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum’dur. İlkay ve Alpay adında İkiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilotdur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu’nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi’ndenden mezun olur. 1989 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak 1993 yılının sonunda mezun olur.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlar. İlk profesyonel rolü Hamlet oyunun da Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol alır. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996 da İstanbul’a dönüp İstanbul’a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış’ta yaptı.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar’ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur şempanzemizin ‘oynadığı’ “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak bulur.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen İlk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat”dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan”dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar ile çok eski arkadaşlarmış.

07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.

PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlker Aksum kimdir aslen nereli hiç evlendi mi biyografisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro