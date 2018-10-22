İlker Aksum kimdir aslen nereli hiç evlendi mi biyografisi

İlker Aksum Diriliş Ertuğrul dizisinde Yunan komutanı oynacak. Peki İlker Aksum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Aslen Ispartalı olan başarılı oyuncu İlker Aksum 1971 yılında doğdu. Birçok dizide rol alan İlker Aksum'u birçoğumuz Yabancı Damat dizisindeki Ruşen rolü ile hatırlıyoruz. Peki İlker Aksum evli mi, çocuğu var mı, biyografisi ve hakkında merak edilenler...

İLKER AKSUM KİMDİR: İlker Aksum, 30 Kasım 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum’dur. İlkay ve Alpay adında İkiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilotdur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu’nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi’ndenden mezun olur. 1989 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak 1993 yılının sonunda mezun olur.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlar. İlk profesyonel rolü Hamlet oyunun da Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol alır. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996 da İstanbul’a dönüp İstanbul’a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış’ta yaptı.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar’ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur şempanzemizin ‘oynadığı’ “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak bulur.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen İlk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat”dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan”dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar ile çok eski arkadaşlarmış.

07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.

PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.