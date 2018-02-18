İlkbaharda dünyanın sonu gelecek!

David Meade, 11 Nisan 2018 itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyameti koparacağını öne sürdü.

İlkbaharda dünyanın sonu gelecek!

Ünlü komplo teorisyeni ve numeroloji uzmanı David Meade, 11 Nisan 2018 itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyameti koparacağını öne sürdü. Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi üreten ve daha önce 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde kıyametin kopacağını öne süren numeroloji uzmanı David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.

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İlkbaharda dünyanın sonu gelecek!

Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, önümüzdeki Mart ayında Kuzey Kore'nin süper güç haline geleceğini ve Mayıs ayında İsrail'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ile beraber kıyamet alametlerinin başlayacağını ve kıyametin kopacağını iddia etti.

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İlkbaharda dünyanın sonu gelecek!

David Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi. Tutulmanın ABD'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.

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İlkbaharda dünyanın sonu gelecek!

Meade ayrıca İncil'de Teslis'i temsil eden bazı ifadelere de vurgu yaptı ve Hz. İsa'nın 33 yaşında öldüğü örneğini verdi. 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını duyurmasından 42 gün sonra Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeninin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

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