İlk yapay zekalı giyim mağazası açıldı!

Artık her alanda karşımıza çıkan yapay zekalar, kuşkusuz geleceğe ışık tutan bir gelişim. Şimdiye kadar evler de işyerlerinde kullanılan yapay zekalar, şimdi de mağazalara sıçrıyor. Alibaba ve Guess ortaklığıyla kurulan yapay zeka mağazası, kıyafet alışverişlerinde, tüketicilere yardımcı olmaya geliyor.

Yapay zekalar, online ve fiziksel deneyimleri bir araya getirerek maksimum memnuniyeti hedefleyecek. Hong Kong Polytechnic Üniversitesi araştırmacılarının desteği ile açılan ve Fashion AI ismini alan mağaza, müşterilere ürün hakkında ayna karşısında bilgi veriyor. Sizce de oldukça havalı değil mi?

Ürünün detaylarını müşteri ile paylaşan yapay zeka, ek olarak satın alınacak olan ürünün üzerine daha başka nelerin yakışacağını da müşteri ile paylaşmakta. Öte yandan eğer müşteri aynı mağazadan birkaç defa alışveriş yaparsa, yapay zeka müşterinin zevkini öğrenerek, sonraki alışverişinde buna uygun parçalar sunacak. Böylelikle zamandan da tasarruf edilmiş olunacak.

Oldukça ilginç bir deneyim sunmayı planlayan Fashion AI, alışveriş sepetinizi de dijitale taşımış durumda. İsterseniz online isterseniz de eve teslim olarak iki seçenek seçebiliyorsunuz. Bakalım bu teknoloji ilerleyen dönemlerde ülkemize de uğrayacak mı göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku