İlk sütyen bakın kaç yıllık! Tarih değiştiren keşif

Mary Phelps Jacob, kadın giyimi tarihinde önemli bir isim. Jacob, modern sütyeni keşfiyle 1914 yılında patent aldı. Ancak Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen bulunması sütyenin tarihini değiştirmeye yetti. Modern sütyenin mucidi olarak bilinen Mary Phelps Jacob, kadın giyim tarihinde büyük bir isim. Mary keşfiyle birlikte 1914 yılında patent aldı almasına ama yeni yapılan araştırmalar sütyenin daha önceden keşfedildiğini ortaya koydu.

Twitter

Facebook 1 12