İlk sütyen bakın kaç yıllık! Tarih değiştiren keşif

Jacob, modern sütyeni keşfiyle 1914 yılında patent aldı. Ancak Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen bulunması sütyenin tarihini değiştirmeye yetti.

İlk sütyen bakın kaç yıllık! Tarih değiştiren keşif

Mary Phelps Jacob, kadın giyimi tarihinde önemli bir isim. Jacob, modern sütyeni keşfiyle 1914 yılında patent aldı. Ancak Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen bulunması sütyenin tarihini değiştirmeye yetti. Modern sütyenin mucidi olarak bilinen Mary Phelps Jacob, kadın giyim tarihinde büyük bir isim. Mary keşfiyle birlikte 1914 yılında patent aldı almasına ama yeni yapılan araştırmalar sütyenin daha önceden keşfedildiğini ortaya koydu.

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İlk sütyen bakın kaç yıllık! Tarih değiştiren keşif

Avusturya'da bir şatonun mahzeninde yapılan araştırmalar sonucunda 500 yıldan daha uzun bir zaman öncesine ait sütyen keşfedildi. Böylece bir yüzyıl olduğuna inanılan sütyenin tarihi de değişmiş oldu.

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İlk sütyen bakın kaç yıllık! Tarih değiştiren keşif

500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu ve oldukça 'seksi' olduğu görülüyor. İç çamaşırı, Leonardo Da Vinci’nin hayatta olduğu zamanlara tekabül ediyor.

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İlk sütyen bakın kaç yıllık! Tarih değiştiren keşif

Jacob’un modern sütyeni keşfinden önce kadınların tek seçeneği ise korselerdi.

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