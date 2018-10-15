İlk sezonu en çok izlenen dizi olmuştu! Netflix Marvel dizisinin fişini çekti

Netflix'te yayınlanan Marvel evreninin süper kahramanı Danny Rand'in meceralarını konu alan İron Fist dizisinden kötü haber geldi.

İlk sezonu en çok izlenen dizi olmuştu! Netflix Marvel dizisinin fişini çekti

Süper kahraman Danny Rand’in maceralarına odaklanan ve üçüncü sezonuyla devam etmesi beklenen Marvel’s Iron Fist dizisi Netflix tarafından iptal edildi. Netflix temsilcisi iptal kararını şu sözlerle duyurdu:

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İlk sezonu en çok izlenen dizi olmuştu! Netflix Marvel dizisinin fişini çekti

“Marvel’s Iron Fist üçüncü sezonuyla geri dönmeyecek. Marvel Television ve Netflix’teki herkes, diziyle gurur duyuyor; oyuncu kadrosunun, ekibin ve showrunner’ların çıkardığı iş için onlara minnettarız. İlk iki sezonu izleyen tüm fanlara teşekkür ederiz.

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İlk sezonu en çok izlenen dizi olmuştu! Netflix Marvel dizisinin fişini çekti

Dizi Netflix’te sona erse de ölümsüz Iron Fist hayatta kalmaya devam edecek.”

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İlk sezonu en çok izlenen dizi olmuştu! Netflix Marvel dizisinin fişini çekti

Scott Buck’ın yarattığı Marvel's Iron Fist, ilk sezonuyla Netflix’in maraton en çok izlenen dizisi olmuştu.

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