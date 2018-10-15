İlk sezonu en çok izlenen dizi olmuştu! Netflix Marvel dizisinin fişini çekti

Süper kahraman Danny Rand’in maceralarına odaklanan ve üçüncü sezonuyla devam etmesi beklenen Marvel’s Iron Fist dizisi Netflix tarafından iptal edildi. Netflix temsilcisi iptal kararını şu sözlerle duyurdu:
“Marvel’s Iron Fist üçüncü sezonuyla geri dönmeyecek. Marvel Television ve Netflix’teki herkes, diziyle gurur duyuyor; oyuncu kadrosunun, ekibin ve showrunner’ların çıkardığı iş için onlara minnettarız. İlk iki sezonu izleyen tüm fanlara teşekkür ederiz.
Dizi Netflix’te sona erse de ölümsüz Iron Fist hayatta kalmaya devam edecek.”
Scott Buck’ın yarattığı Marvel's Iron Fist, ilk sezonuyla Netflix’in maraton en çok izlenen dizisi olmuştu.
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