İlk milli uçak gemisi 'TCG Anadolu' görüntülendi

"Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. Proje çok büyük ve başarıyla devam ediyor. Proje başladığından bu yana önemli bir ilerleme kaydettik. Gelecek sene bu zamanlarda gemimizi denize indirme törenimiz olacak. Şu an sahada blokların yaklaşık yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor.