İlk milli uçak gemisi 'TCG Anadolu' görüntülendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla devam ediyor.

İlk milli uçak gemisi 'TCG Anadolu' görüntülendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini artıracak, merakla beklenen Hücum Gemisi Anadolu'nun biten bloklarının montajına başlanırken, birleştirilip havuza indirilen kısım Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

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İlk milli uçak gemisi 'TCG Anadolu' görüntülendi

"İnşa Başlangıç Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen TCG Anadolu'da gelinen nokta ile ilgili AA muhabirine bilgi veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan projenin Türkiye için önemine işaret etti. "Mini bir uçak gemisi" olarak tabir ettiği Anadolu'nun bilinen uçak gemilerinden çok daha fonksiyonel olduğunu belirten Kalkavan, şunları kaydetti:

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İlk milli uçak gemisi 'TCG Anadolu' görüntülendi

"Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. Proje çok büyük ve başarıyla devam ediyor. Proje başladığından bu yana önemli bir ilerleme kaydettik. Gelecek sene bu zamanlarda gemimizi denize indirme törenimiz olacak. Şu an sahada blokların yaklaşık yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor.

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İlk milli uçak gemisi 'TCG Anadolu' görüntülendi

Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda. Şu an en hareketli zamanındayız, bu yaz ve sonbaharda müthiş bir performansla çalışmamızı sürdüreceğiz. Biraz gecikmiştik ama arayı kapatacağız, gemi ortaya çıkacak. Temmuz-ağustosta geminin yüzde 100 blok imalatı bitmiş olacak. 2019 Şubat- Mart'ta da gemimizi yüzdüreceğiz. Ondan sonra ise geminin testlerinin tamamlanıp, teslimi programımızda. Büyük bir proje, değer olarak milyar avronun üzerinde olan bir ürün."

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