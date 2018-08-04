İlk millet bahçesi için geri sayım başladı!

94 bin metrekarelik Zeytinburnu Millet Bahçesi için geri sayım başladı. 4 senedir üzerinde çalışılan ve kısa süre önce projesi tamamlanan Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi için ilk kazma önümüzdeki aylarda vurulacak.

İlk millet bahçesi için geri sayım başladı!

Türkiye'de özellikle İstanbul'da artan betonlaşma neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm olarak sunduğu millet bahçelerinin ilki olan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde ilk kazmayı vurmaya hazırlanılıyor. Yaklaşık 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak.

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İlk millet bahçesi için geri sayım başladı!

Tapusu 22 Mart 2016’da alınan ve projesi o zaman hazırlanan Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanların yerine yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazma sonbaharda vurulacak. Askeri lojmanlardaki personel ise TOKİ tarafından yapılan ve kısa süre içinde tamamen bitecek olan Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara taşınacak.

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İlk millet bahçesi için geri sayım başladı!

Çalışmaları sonbaharda başlayacak olan Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Peki Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Zeytinburnuluları yeşile doyuracak 94 bin metrekarelik Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin ilk detayları:

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İlk millet bahçesi için geri sayım başladı!

MİLLET BAHÇESİ NASIL OLACAK: Öncelikle İstanbul’un en özgün yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi’yle birlikte İstanbul ve özelde Zeytinburnu, 94 bin metrekarelik dev bir yeşil alana kavuşacak.

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