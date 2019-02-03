İlk maçında formayı öpmüştü! Serdar Aziz'den açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftasında gelişme gösteren Fenerbahçe'de, 2-0 mağlup edilen Göztepe karşılaşmasının öncesinde armayı öpen Serdar Aziz, konu hakkında konuştu.



Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



"İÇİMDEN GELEREK ÖPTÜM"

Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe’yle 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Serdar Aziz, yıllık 1.8 milyon Euro garanti para ve 10 bin Euro da maç başı ücreti alacak. Serdar Aziz, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro + galibiyet başı 15 bin euro bonus alıyordu.