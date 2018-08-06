İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerine başladı Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını, sevk bilgilerini kontrol etti. Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı. Kurbanlık hayvanlarını satmak için tokattan gelen bir vatandaş, geçen sene iyi satış yaptığını bu sene de iyi bir satış yapacağını belirterek, “Tokat’tan geliyorum, tüm evraklarım tam. İnşallah tüm kurbanlıkları satıp memlekete dönerim. Geçen sene iyiydi satışlar, bu sene de iyi bekliyoruz inşallah” dedi. Belgeleri onaylanan kurbanlık hayvan sahipleri bu işlemlerden sonra satış yapacakları pazarlara hareket etti.

  • Güncel 06 Ağustos 2018 09:02
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