İlk kez göreceksiniz! Bu horoz yumurtluyor

Sinop’un Kılıçlı köyünde bir horoz yumurtladı. Yumurtlayan horoz, duyanları ve görenleri şaşkına çevirdi.

"ÇİFT CİNSİYETÇİLİK OLABİLİR"

Konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Hakkı Apaydın, “Şimdi bu olağan bir şey değil tabi. Horozun yumurtlaması da mümkün değil. Bir yumurtanın oluşabilmesi için dişi üreme organları ve dişi hormonları gerekiyor. Yumurtlamayı sağlayacak. Bu da anca bir tavukta olur. Bir dişi hayvanda olur. Horozda olması mümkün değil. Bence bu olayın olması aynı insanlarda olduğu gibi çift cinsiyetlilik olabilir. Dişi organı rudumente kalmıştır. Fazla gelişememiştir. Böyle bir sonuç doğurmuş olabilir. Büyük ihtimalle bu yumurtanın sarısı yoktur zaten. Yani yumurtanın hücre çekirdeği olan yumurtanın sarısı da yoktur. Başka da bir yorum yapamıyorum. Horozun yumurtlaması mümkün değil. Yumurtlama olayı için dişi üreme organları ve dişi organları gerekir. Bu da bir horoz da olması mümkün değil. Ha görünüş olarak horoza benzer ama içerisinde bünyesinde dişi hormonları ve dişi organları taşıyabilir. Böyle bir olay olabilir. Bunu üniversitelerde incelenmesi gerekir. Yani üniversite doğum ve replikasyon ana bilim dallarında incelenebilir yani. Horozun geninin incelenmesi lazım. Genin de erkek mi dişi mi bunun bir kere belirlenmesi lazım. Gen yapısı incelenmesi lazım. Sonra üreme organları incelenmesi lazım. En iyi sonucu oradan alırız. Şimdi bazı araştırmalar mesela, İngiltere’de bilim adamları da bu konuda araştırma yapmışlar. Diğer hayvanlar gibi değil tavuklar cinsiyet gelişimi. Daha farklı. O yüzden üniversite hocalarımızdan bir görüş alırsanız çok daha iyi olur. Yani diğer hayvanlara göre tavuklar da cinsiyet gelişimi biraz daha farklılık arz edebiliyor” dedi.

  • Hayvan Videoları 03 Mart 2018 15:03
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN İlk kez göreceksiniz! Bu horoz yumurtluyor videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Mart 2018 16:02 YAV SANKİ BİRŞEY VAR BİZİM HORORZDA YUMURTLADI GEÇEN GÜN....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro