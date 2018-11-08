İlk kez drone gören köylü kadın tabana kuvvet kaçtı işte o kayıt

DENİZLİ'den gelen görüntüler bugün sosyal medyada herkesin gülümsemesine sebep oldu, işte ilk kez drone gören köylü kadının verdiği tepki.

DENİZLİ’de yerel bir televizyon kanalının haber çekimi sırasında kullandığı drone beklenmedik bir görüntü kayda aldı. İlk kez dron gören köyle kadınının tepkileri sosyal medyaya yayıldı. İşte herkesin gülümsemesine sebep olan o kayıt: Twitter

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Denizli'nin yerel bir televizyon kanalının haber çalışması için gittiği Çameli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kanalın kameramanı haber çalışması için Sofular Mahallesi'nde drone ile görüntü çekmeye başladı. Twitter

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Çekimler için havada dolaşan dronenun ne olduğunu anlayamayan köylü kadını kadın şaşkına döndü. Üzerinde uçan cismin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, gittiği yoldan geri döndü. Twitter

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