İlk kez drone gören köylü kadın tabana kuvvet kaçtı işte o kayıt

DENİZLİ’de yerel bir televizyon kanalının haber çekimi sırasında kullandığı drone beklenmedik bir görüntü kayda aldı. İlk kez dron gören köyle kadınının tepkileri sosyal medyaya yayıldı. İşte herkesin gülümsemesine sebep olan o kayıt:
Denizli'nin yerel bir televizyon kanalının haber çalışması için gittiği Çameli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kanalın kameramanı haber çalışması için Sofular Mahallesi'nde drone ile görüntü çekmeye başladı.
Çekimler için havada dolaşan dronenun ne olduğunu anlayamayan köylü kadını kadın şaşkına döndü. Üzerinde uçan cismin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, gittiği yoldan geri döndü.
Asfalt yoldan çıkıp hızlı toprak yola sapan köylü kadını arkasına dönüp cihazın kendisini izleyip izlemediğini kontrol etti. Drone'nun takipte olduğunu farketince de ormanlık alana girip izini kaybettirdi.
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