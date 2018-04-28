İlk kez bu kadar net konuştu! Emina'dan bomba itiraflar

Mustafa Sandal'la boşanacağını açıklayan Emina Jahoviç, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlike yaptığın her şeyin ölümü. On aydır beraber yaşamıyoruz." dedi.

Popçu Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlendiği Boşnak kökenli Emina Jahovic, oğulları Yavuz ve Yaman'a rağmen boşanacaklarını açıklamıştı. Emina Jahovic, ayrılık kararından sonra ilk röportajı doğup büyüdüğü Sırbistan'daki Hello dergisine verdi. Güzel şarkıcı, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlike yaptığın her şeyin ölümü" dedi. Twitter

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On aydır berbaer yaşamadıklarını belirten 36 yaşındaki Emina, ''İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. On aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır.'' ifadelerini kullandı. Twitter

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Geçtiğimiz günlerde Belgrad'a gitmeden önce havalimanında görüntülenen güzel şarkıcı, "İki oğlum var. Bu yüzden artık çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım" dedi. Emina Jahovic, "Türk vatandaşı kimliği taşıyorum. Hayatımı İstanbul'da sürdüreceğim" diyerek de memleketi Sırbistan'a taşınacağı iddiasını yalanlamıştı. Twitter

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