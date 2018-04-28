İlk kez bu kadar net konuştu! Emina'dan bomba itiraflar

Mustafa Sandal'la boşanacağını açıklayan Emina Jahoviç, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlike yaptığın her şeyin ölümü. On aydır beraber yaşamıyoruz." dedi.

İlk kez bu kadar net konuştu! Emina'dan bomba itiraflar

Popçu Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlendiği Boşnak kökenli Emina Jahovic, oğulları Yavuz ve Yaman'a rağmen boşanacaklarını açıklamıştı. Emina Jahovic, ayrılık kararından sonra ilk röportajı doğup büyüdüğü Sırbistan'daki Hello dergisine verdi. Güzel şarkıcı, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlike yaptığın her şeyin ölümü" dedi.

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İlk kez bu kadar net konuştu! Emina'dan bomba itiraflar

On aydır berbaer yaşamadıklarını belirten 36 yaşındaki Emina, ''İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. On aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır.'' ifadelerini kullandı.

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İlk kez bu kadar net konuştu! Emina'dan bomba itiraflar

Geçtiğimiz günlerde Belgrad'a gitmeden önce havalimanında görüntülenen güzel şarkıcı, "İki oğlum var. Bu yüzden artık çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım" dedi. Emina Jahovic, "Türk vatandaşı kimliği taşıyorum. Hayatımı İstanbul'da sürdüreceğim" diyerek de memleketi Sırbistan'a taşınacağı iddiasını yalanlamıştı.

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İlk kez bu kadar net konuştu! Emina'dan bomba itiraflar

"İlk ve son kez konuşuyorum" diyerek açıklamalarını sürdüren güzel şarkıcı, şöyle demişti: "Boşanmamıza az kaldı. Barışma söz konusu değil. Beni hep haksız gösterdiler. Haklı olduğum halde bana iftiralar atıldı. Evlilik benim yüzümden bitti gibi gösterdiler ama nedeni ben değilim. Ben Boşnak bir kadınım ve Müslüman biriyim. Konuşulan ve yazılanların hiç biri doğru değil. Bitme nedenine gelirsek bunu söylemek istemiyorum; çünkü bu çok özel bir konu."

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