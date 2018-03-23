İlk defa kızıl saç gören Asyalı çocukların tepkisi

Bu fotoğraf galerisinde ilklerin heyecanı var bazılarını belki ilk ve son olacak ama o anlar asla unutulmayacak

İlk defa kızıl saç gören Asyalı çocukların tepkisi

Hayat yaşadıkça güzel, tecrübeler edindikçe yeni şeyler öğrendikçe daha heyecanlı hatta belki daha kolay. İlk okul günü, ilk aşk, ilk kavga, ilk ayrılık, ilk diploma.. ilkler hep korkutmuştur ama asla unutulmaz. Bu fotoğraf galerisinde ilklerin heyecanı var bazılarını belki ilk ve son olacak ama o anlar asla unutulmayacak.. İşte muhteşem ilk tecrübe anları.. Kör bir gencin ilk defa bir kediye dokunuşu..

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İlk defa kızıl saç gören Asyalı çocukların tepkisi

Hayat yaşadıkça güzel, tecrübeler edindikçe yeni şeyler öğrendikçe daha heyecanlı hatta belki daha kolay. İlk okul günü, ilk aşk, ilk kavga, ilk ayrılık, ilk diploma.. ilkler hep korkutmuştur ama asla unutulmaz. Bu fotoğraf galerisinde ilklerin heyecanı var bazılarını belki ilk ve son olacak ama o anlar asla unutulmayacak.. İşte muhteşem ilk tecrübe anları.. 100 yaşına giren bir kadının ilk defa motosiklete binmesi

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İlk defa kızıl saç gören Asyalı çocukların tepkisi

Hayat yaşadıkça güzel, tecrübeler edindikçe yeni şeyler öğrendikçe daha heyecanlı hatta belki daha kolay. İlk okul günü, ilk aşk, ilk kavga, ilk ayrılık, ilk diploma.. ilkler hep korkutmuştur ama asla unutulmaz. Bu fotoğraf galerisinde ilklerin heyecanı var bazılarını belki ilk ve son olacak ama o anlar asla unutulmayacak.. İşte muhteşem ilk tecrübe anları.. İlk defa bebek gören bir kedi üstelik artık o evde ortaklar..

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İlk defa kızıl saç gören Asyalı çocukların tepkisi

Hayat yaşadıkça güzel, tecrübeler edindikçe yeni şeyler öğrendikçe daha heyecanlı hatta belki daha kolay. İlk okul günü, ilk aşk, ilk kavga, ilk ayrılık, ilk diploma.. ilkler hep korkutmuştur ama asla unutulmaz. Bu fotoğraf galerisinde ilklerin heyecanı var bazılarını belki ilk ve son olacak ama o anlar asla unutulmayacak.. İşte muhteşem ilk tecrübe anları.. Uzak oğulu çocukların ilk defa kızıl saçlı birini görmesi ve tabi dokunması

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