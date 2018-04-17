İlk defa bir rapçi Pulitzer Ödülü kazandı

ABD’li rapçiı Kendrick Lamar, son albümü “DAMN.”ile dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olararak Pulitzer Ödülü’nü müzik alanında kazandı. 30 yaşındaki şarkıcı, bu ödülü alan ilk rapçi olarak tarihe geçti. ABD’li rapçi Kendrick Lamar, Colombia Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde düzenlenen 2018 Pulitzer Ödülleri Töreni’nde, DAMN. isimli stüdyo albümüyle müzik dalındaki ödülünü aldı.
30 yaşındaki Lamar, prestijli ödülü klasik müzik ya da jazz sanatçısı olmayarak alan ilk müzisyen olarak tarihe geçti.Pulitzer Kurulu yaptığı açıklamada, albümün "virtüözik bir şarkı koleksiyonu" olduğunu belirterek, modern Afro-Amerikan yaşamını yansıttığını ifade etti.
Lamar, derin lirik içeriği, politik canlı performansları, hip-hop, caz, ruh, funk, şiir ve Afrika seslerinin karışımıyla oluşturduğu albümüyle övgü aldı.
Ünlü rapçi, 2011 tarihli albümü "Section.80" ile müzik piyasında ortaya çıkışından beri, ticari başarısı ve insanların politik eleştirilerine duyduğu ilgi arasında bir denge kurarak, hızlı bir yükseliş yakaladı.
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