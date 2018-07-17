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İlk bedelli askerliği Özal çıkardı! Bakın kaç kez çıktı ücret neydi?

İlk bedelli askerliği Özal çıkardı! Bakın kaç kez çıktı ücret neydi?

Bedelli askerlik bugüne kadar kaç kez çıktı ve alınan ücret ne kadar oldu? 2018 yılı bedelli askerlik ücreti 15 bin lira olunca eski bedelliler merak konusu oldu. İşte bedelli tarihi:

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 16:08 - Güncelleme: 17-07-2018 16:08

Cumhuriyet tarihi boyunca 10 kez bedelli askerlik çıkartıldı. En pahalı bedelli askerlik 2011 yılında 30 yaş ve üstü için çıkarılmıştı. 2011 yılındaki o bedelli askerlikte ücret 30 bin lira olmuştu. 3 yıl sonra 2014 yılında bir bedelli askerlik daha çıkarılmış ve onda da ücret 18 bin lira yapılmıştı.

Bedelli tarihi : Cumhuriyetin ilk yıllarında 21.6.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nda, Türkiye'ye göçüp vatandaşlığa geçenlerin, ilk vatandaşı oldukları ülkede zorunlu ya da bedelli askerlik yapmış olmaları halinde, Türkiye'de de askerden muaf tutulmalarına ilişkin bir madde konulmuştu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da, temel askerlik eğitiminin ardından, kalan sürelerini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak geçirmelerine olanak sağlanmıştı. 

İlk bedelliyi kim çıkardı? : Son 30 yıllık dönemde ilk bedelli askerlik uygulaması 1987 yılında, Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde çıkarıldı. Ardından da 1992, 1999, 2012 ve 2014 tarihlerinde bedelli askerlik kanunları çıkarıldı.

Bu uygulamaların ayrıntıları ise şöyle;
1987 bedelli askerlik uygulaması: amaç, "biriken kaçak-saklı-bakaya konumundaki problemli yükümlülerin eritilmesi"- Toplam 18 bin 433 kişi yararlandı.
1992 bedelli askerlik uygulaması: Ama, "biriken kaçak-saklı-bakaya konumundaki problemli yükümlülerin eritilmesi"- Toplam 35 bin 111 kişi yararlandı. 
1999 bedelli askerlik uygulaması: amaç, 1999 Marmara depreminin ardından sıkıntıya düşen ekonomiye katkı ve deprem mağduru vatandaşlara askerlik kolaylığı sağlamak. Toplam 72 bin 290 kişi yararlandı. – Gelir 1,1 Milyar TL
2011 bedelli askerlik uygulaması: amaç, biriken-kaçak-saklı-bakaya konumundaki problemli yükümlülerin eritilmesi ve şehit-gazi ailelerine destek- Kesin rakam henüz belli değil. yararlananların sayısı 70 bin 179 (kanundan yararlanması beklenenlerin sayısı ise yaklaşık 400 bin kişi) –Gelir 2.2 Milyar TL

2014 bedelli askerlik uygulaması: amaç, biriken-kaçak-saklı-bakaya konumundaki problemli yükümlülerin eritilmesi ve savunma sanayisine kaynak sağlamak- Yararlananların sayısı 203 bin 905 (kanundan yararlanması beklenenlerin sayısı ise yaklaşık 449 bin 503 kişi) – Gelir 3 Milyar 671 Milyon 100 Bin Lira

2018 bedelli askerlik : Meclisten çıkması beklenen 2018 yılı bedelli askerliğinde yaş sınırı 25 ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. 400 bin kişinin başvurması bekleniyor. Bedelli ücreti düşük tutulduğu için daha fazla kişi de başvurabilir.

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