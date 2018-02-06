  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı

İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı

Bu yıl ilk kez bazı büyük kentlerde kullanıma sunulması beklenen 5G iletişim teknolojileri kullanılarak ilk ticari olmayan video görüşmesi de gerçekleştirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-02-2018 14:08 - Güncelleme: 06-02-2018 14:08

Genelde Super Bowl finalleri vizyona girecek filmler veya ekrana çıkacak diziler için fragmanların yağmur gibi yağdığı, sosyal ağlarda gönderi rekorlarının kırıldığı zamanlar oluyor. Bu yıl ise önemli bir ilk gerçekleşti.

Verizon operatörü ve Güney Koreli Korean Telecom operatörü dünyanın ilk ticari olmayan 5G video görüşmesini gerçekleştirdi. Verizon patronu Lowell McAdam ve KT patronu Chang-Gyu Hwang arasında yapılan görüşmede Samsung’un prototip tabletleri kullanıldı.

5G TEKNOLOJİSİ NELER SUNUYOR ?
 

İletişim teknolojileri tarihinde en önemli dönüm noktası olarak gösterilen 5G teknolojilerine geçiş beraberinde önemli bir değişimi de getiriyor. İletişim ekipmanları, mobil modemler, yonga setleri, mobil cihazlar, yazılımlar bu teknoloji için baştan tasarlanıyor. Ayrıca alan içerisinde bulunan ağaç, duvar gibi engellerin elimine edilmesi için de önemli çalışmalar mevcut. Uzmanlar 5G teknolojileri için yıllık 200 milyar dolar yatırım yapılacağını belirtiyor. Bu da son dönemde durgunluğa giren iletişim sektörü için adeta can simidi olacak.

Kullanıcı tarafında da önemli yenilikler mevcut. 4G ile ulaşılabilen 1.2Gbps hızların yanında 5G ile 10Gbps sınırları söz konusu. Artık son sürat giden bir araçta kesintisiz 4K canlı yayınlar, sanal gerçeklik içerikleri, 4K veya 8K video akışları, sürücüsüz araçların daha akıcı iletişimi gibi pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak.

5G NE ZAMAN GELİYOR ?
 

ABD’li AT&T operatörü tarafından yapılan duyuruya göre 5G hizmeti bu yıl içerisinde bazı şehirlerde kullanıma sunulacak. Hali hazırdaki istasyondan istasyona denemelerin aksine AT&T bildiğimiz baz istasyonları ile müşterilerine 5G sinyalleri gönderecek.

Operatör 5G altyapıları için 23 şehirde optimizasyon işlemlerine devam ediyor. Ayrıca bazı şehirlerde de sabit kablosuz sinyal denemeleri yapılıyor. Diğer taraftan altyapılarda ve müşterilerde hangi cihazlar kullanılacak açıklanmadı.

Şu anda piyasada 5G teknolojilerini destekleyen bir modem mevcut değil. İntel ve Qualcomm kendi 5G modemlerini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yine ilk 5G akıllı telefonlar için de en erken gelecek yıl ortaları gösteriliyor. Bu bakımdan AT&T operatörünün hamlesi merak edilmeye başlandı. Firmanın özel üretim akıllı telefonlar ile ilk etapta kısıtlı bir grup içerisinde 5G kullanımını başlatacağı tahmin ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat