İlişkilerinde sular durulmuyor büyük kıyamet kopacak

Selena Gomez’in annesi Mandy Teefey, geçtiğimiz günlerde kızının Justin Bieber ile yaşadığı aşk için “Bu ilişkiden memnun değilim” demişti. Teedey’in bu sözleri Justin Bieber’ın annesini kızdırdı. İlişkinin başından beri Selena Gomez ile oğluna destek olan Pattie Mallette, sosyal medyada yaptığı paylaşımda oğlunu övdü. Mallette şunları söyledi:
“Bu genç adamla gurur duyuyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve asla olmayacağız. Bu nedenle her zaman birbirimize anlayış göstermeye ihtiyacımız olacak"
Justin Bieber'ın karakterine ve dürüstlüğüne hayran olduğunu belirten Mallette "Yıllar geçtikçe güzel bir şekilde olgunlaşıyorsun. Senin kalbin altın ve ben seni her şeyden çok seviyorum.”
Anneleri karşı karşıya gelen Selena Gomez ile Justin Bieber ise konu hakkında sessizliklerini koruyor.
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