İlişkilerde hangi burç neden kaybediyor? İşte yanıtı

Farklı iki insanın bir olması, aslında neredeyse mucize gibi bir şey. İyi ilişki denilen şey ise, karşındakine kendi renginden biraz olsun bulaştırırken, kendin olmaktan da vazgeçmiyor. Peki ya yıldızların yaşadığınız ilişkideki etkin rolünü biliyor muydunuz?

Geçmişi, tecrübeleri ve yaraları ile birbirinden farklı iki insanın bir olması, aslında neredeyse mucize gibi bir şey. İyi ilişki denilen şey ise, karşındakine kendi renginden biraz olsun bulaştırırken, kendin olmaktan da vazgeçmiyor. Ancak herkesin söz konusu ilişki yaşamaya geldiğinde bir falsosu var. Peki ya yıldızların yaşadığınız ilişkide yapma potansiyeliniz olan hataları doğrudan etkileme gücü olduğunu biliyor muydunuz? Twitter

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Bir Koç, sürekli bir sonraki maceranın arayışındadır. Sıkılmaktan nefret eder ve karşısındaki kişi hayallerine birebir uymuyorsa ondan da hemen sıkılabilir. İlişkisindeki macera hissini sürekli yakalamak isteyen Koç burcu, bazen bu arayışı yüzünden yolunda giden bir birlikteliği mahvedebilir. Koç burcu, bazen sadece sevdiği biriyle olmanın bile keyifli olduğunu ya da her zaman eğlenmek için illa ki eğlenceli bir aksiyon yaratmak zorunda olunmadığını anlamakta zorlanır. Twitter

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Boğa burcu geçmişten bir türlü kurtulamaz. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu burcun insanı geçmişte yaşananları ‘temcit pilavı’ gibi masaya çıkarmaya çok meraklıdır. Bu yönü ile ilişkisine zarar verme potansiyeline sahip olan bu burcun insanına, bir kere hata yapılması yeterlidir. O ilişki boyunca bunun acısını karşısındakinden mutlaka çıkarır. Twitter

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