İlişkilerde farkındalığı geliştirmenin yolları nelerdir?

Hande Akın, "Yaşam aslında bir şeyleri farketmek üzerine ve farkettiklerimizle de bilinçlenmek üzerine kuruludur. Olan olaylarda kendimize dair farkındalığımızı geliştirmek için yavaşlamak, seyir haline geçmek gözlemlemek çok önemlidir. Karşınızdaki kişinin yapmış olduğu herhangi bir davranış size rahatsızlık veriyorsa, kendinizi onun yerine koyun. Eğer size rahatsızlık veren bir davranışı başkasına yapmaktan kaçınıyorsanız işte o zaman kendinize dair bir farkındalığınızı yakalamış oluyorsunuz." şeklinde konuştu.