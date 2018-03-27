İlginç tören! Suriyeliler Esenyurt'tan mehterle uğurlandı...

Zeytin Dalı Harekatı sonrası terör örgütlerinden temizlenen Afrin'e Türkiye'den dönüşler bayladı... İstanbul Esenyurt'tan memleketlerine dönen Suriyeli 3 aile için mehter takımlı uğurlama töreni düzenlendi...

İlginç tören! Suriyeliler Esenyurt'tan mehterle uğurlandı...

ZEYTİN Dalı Harekatı'nın başarısı sonrası bölgeye huzur gelmesiyle İstanbul'daki Suriyelilerin de tersine göçü başladı. Başarılı geçen harekat sonucu Esenyurt 'ta 13 kişilik 3 Suriyeli aile Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği uğurlama töreni ile mehter marşı eşliğinde ülkelerine doğru yola çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 20 Ailenin daha Suriye’ye dönmek için beklediğini ifade etti. Suriyelilerin bindiği otobüsün önünde ise “Her şey için teşekkür ediyoruz biz evimize dönüyoruz” pankartı asılıydı.

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İlginç tören! Suriyeliler Esenyurt'tan mehterle uğurlandı...

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İlginç tören! Suriyeliler Esenyurt'tan mehterle uğurlandı...

Fırat Kalkanı ardından yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte güvenli hale gelen bölgelere Türkiye’de yaşayan Suriyeliler dönmeye başladı. Esenyurt'ta ikamet eden 13 kişilik 3 Suriyeli aile, Esenyurt Belediyesi tarafından eski Esenyurt Belediye Binası önünde düzenlenen uğurlama töreni ile ülkelerine doğru yola çıktı.

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İlginç tören! Suriyeliler Esenyurt'tan mehterle uğurlandı...

Mehter marşları ile başlayan uğurlama töreninde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 20 Ailenin daha Suriye’ye dönmek için beklediğini ifade etti. Başkan Alatepe, “ Cumhurbaşkanımız’ın bir söylemi yerine geldi. Buradan ilk etapta üç ailemizi, birisini Afrin’e ikisi Cerablus’a gidecek şekilde organizasyonumuz yapıldı. Yaklaşık olarak 140 bin Suriyeliyi barındıran bir ilçeyiz. Aynı camiye aynı okula beraber gittik. Evlerine dönerken gönül rahatlığı ile gidiyorlar, biliyorlar ki orada Türk Askeri var” şeklinde konuştu.

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