İlginç nikah töreni! Damat nikah masasından kalktı ve sonra bakın ne oldu!

Şanlıurfa'da bir televizyon kanalında spiker olarak çalışan damat, nikahına ara vererek haberleri sundu.Edessa Tv kanalında spikerlik yapan Şeref Toprak, hayatını birleştireceği Türkan Son'a "unutulmaz bir nikah töreni" yaşatmak için hazırlık yaptı.

İlginç nikah töreni! Damat nikah masasından kalktı ve sonra bakın ne oldu!

Şanlıurfa'da bir televizyon kanalında spiker olarak çalışan damat, nikahına ara vererek haberleri sundu.Edessa Tv kanalında spikerlik yapan Şeref Toprak, hayatını birleştireceği Türkan Son'a "unutulmaz bir nikah töreni" yaşatmak için hazırlık yaptı. Düğün salonuna davul, zurna ve zılgıtlar eşliğinde gelen çift, nikah masasına oturdu. Ardından nikah masasından ayrılan Toprak, düğün salonunun girişine gelerek kameranın karşısına geçti ve yayına bağlanarak damatlıkla haberleri sunmaya başladı.

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İlginç nikah töreni! Damat nikah masasından kalktı ve sonra bakın ne oldu!

Nikahına ara vererek haberleri sunduğunu izleyiciyle de paylaşan Toprak, haberlerin ardından nikah masasına döndü.Toprak, daha sonra canlı yayında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahla dünya evine girdi.Spiker Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatının ve mesleğinin en mutlu anlarından birini yaşadığını söyledi.

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İlginç nikah töreni! Damat nikah masasından kalktı ve sonra bakın ne oldu!

Nikah töreninde çok farklı duyguları bir arada yaşadığını belirten Toprak, "Her Anadolu erkeği gibi eşinin yanında, işinin başında, aşının peşindeyim. Hem bu dünyada hem ahirette huzurun düşünde, mutluluğun telaşında olmak gerek. Evlendiğim gün de yine işimin başındayım, yarın da yine işimin başında olacağım." ifadelerini kullandı.

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İlginç nikah töreni! Damat nikah masasından kalktı ve sonra bakın ne oldu!

Yaklaşık 11 yıldır spikerlik yaptığını anlatan Toprak, bugünkü haber sunumunun kendisi için çok farklı olduğunu ifade etti.Toprak, eşinin kendisini nikah sırasında haber sunması için cesaretlendirdiğini dile getirdi.Gelin ise eşinin nikahta haber sunduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.Konuşmaların ardından gelin ve damat, dans edip, davetlilerle birlikte eğlendi.

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