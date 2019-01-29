İlginç nikah töreni! Damat nikah masasından kalktı ve sonra bakın ne oldu!

Nikah töreninde çok farklı duyguları bir arada yaşadığını belirten Toprak, "Her Anadolu erkeği gibi eşinin yanında, işinin başında, aşının peşindeyim. Hem bu dünyada hem ahirette huzurun düşünde, mutluluğun telaşında olmak gerek. Evlendiğim gün de yine işimin başındayım, yarın da yine işimin başında olacağım." ifadelerini kullandı.

