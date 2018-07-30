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İlginç ayrıntı ortaya çıktı! Papaz Brunson'un karısı meğer...

İlginç ayrıntı ortaya çıktı! Papaz Brunson'un karısı meğer...

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Türkiye ile ABD arasında yaşanan papaz Brunson kriziyle ilgili şaşırtıcı bir ayrıntı paylaştı. Türkiye'ye yönelik tehdit twitlerinin arkasında ABD Başkan Yardımcısı'nın karısı olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 07:34 - Güncelleme: 30-07-2018 07:34

Türkiye-ABD ilişkileri hiç olmadığı kadar gergin. ABD Başkanı Trump’ın “Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız” twiti ve yardımcısı Mike Pence’in “Ya rahip Brunson’u bırakın ya da sonuçlarına hazır olun” tehditleri iki ülke arasındaki gerginliği iyice artırdı.

İşte bu krize ilişkin Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet acet, ilginç bir bilgi paylaştı. Konunun arka planını öğrenmek için yürüttüğü telefon trafiği sonrası elde ettiği detayı "Krizi ABD Başkan Yardımcısı’nın karısı mı çıkardı?" başlıklı köşesinde yazdı.

Papazın karısı ile başkan yardımcısının karısı kanka çıktı
"(...)Denilene göre, Mike Pence’in karısı Karen Pence ile rahip Andrew Brunson’un karısı Norine Lyn Brunson ‘kanka’ imiş. Sık sık görüşüyorlarmış.

Son dönemdeki görüşmelerinin konusunun ne olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu bilgi kulağıma geldikten sonra, kafamda şöyle bir senaryo oluştu:

Bayan Brunson, Bayan Pence’i kocasının serbest kalması konusunda düzenli bir şekilde baskıladı. Bayan Pence de aynı şeyi kendi kocasına yaptı.

‘Evden’ düzenli bir şekilde baskı yiyen Pence de “Aile birliğim tehlike altında” diyerek Trump’a koştu. Trump da Pence’in aile huzuru bozulmasın diye o twiti atıverdi."

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

Trump'ın Türkiye çıkışının şifreleri! Evanjelikler ve Armegeddon korkusu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • At 30 Temmuz 2018 07:49 Bana biraz komik geldi bu haber ama doğruluk payı var ise ABD nin işi bitmiş .

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