İlginç ayrıntı ortaya çıktı! Papaz Brunson'un karısı meğer...

Türkiye-ABD ilişkileri hiç olmadığı kadar gergin. ABD Başkanı Trump’ın “Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız” twiti ve yardımcısı Mike Pence’in “Ya rahip Brunson’u bırakın ya da sonuçlarına hazır olun” tehditleri iki ülke arasındaki gerginliği iyice artırdı.

İşte bu krize ilişkin Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet acet, ilginç bir bilgi paylaştı. Konunun arka planını öğrenmek için yürüttüğü telefon trafiği sonrası elde ettiği detayı "Krizi ABD Başkan Yardımcısı’nın karısı mı çıkardı?" başlıklı köşesinde yazdı.

Papazın karısı ile başkan yardımcısının karısı kanka çıktı

"(...)Denilene göre, Mike Pence’in karısı Karen Pence ile rahip Andrew Brunson’un karısı Norine Lyn Brunson ‘kanka’ imiş. Sık sık görüşüyorlarmış.

Son dönemdeki görüşmelerinin konusunun ne olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu bilgi kulağıma geldikten sonra, kafamda şöyle bir senaryo oluştu:

Bayan Brunson, Bayan Pence’i kocasının serbest kalması konusunda düzenli bir şekilde baskıladı. Bayan Pence de aynı şeyi kendi kocasına yaptı.

‘Evden’ düzenli bir şekilde baskı yiyen Pence de “Aile birliğim tehlike altında” diyerek Trump’a koştu. Trump da Pence’in aile huzuru bozulmasın diye o twiti atıverdi."

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