İlçe jandarma komutanı uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun uyuşturucunun sevki sırasında denetim noktalarında kolaylık sağlamakla görevli olduğu ve bunun karşılığında komisyon aldığı öne sürüldü.

İzmir’de 9 Ocak sabahı Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen baskında 1 ton, 12 Ocak günü ise Foça'daki bir depoya düzenlenen operasyonda 200 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

ZAMAN ZAMAN İZNE AYRILARAK İZMİR'E GELİP ​ÇETEYE İSTİHBARAT AKTARMIŞ

Binbaşı Özkozanoğlu'nun, sevkiyat sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermekle görevli olduğu ve uyuşturucunun denetim noktalarından geçmesi sırasında kolaylık sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi. Bilgehan Özkozanoğlu'nun zaman zaman izne ayrılarak İzmir’e geldiği ve burada uyuşturucu çetesiyle bir dizi temaslarda bulunduğu, sevkiyatın nasıl yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulunduğu ve istihbarat aktardığı da öne sürüldü.