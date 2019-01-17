  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İlçe jandarma komutanı uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

İlçe jandarma komutanı uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyü ile Foça ilçesindeki bir depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu hakkında şoke eden suçlamalar ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 14:04 - Güncelleme: 17-01-2019 14:04

Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun uyuşturucunun sevki sırasında denetim noktalarında kolaylık sağlamakla görevli olduğu ve bunun karşılığında komisyon aldığı öne sürüldü.

İzmir’de 9 Ocak sabahı Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen baskında 1 ton, 12 Ocak günü ise Foça'daki bir depoya düzenlenen operasyonda 200 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

ZAMAN ZAMAN İZNE AYRILARAK İZMİR'E GELİP ​ÇETEYE İSTİHBARAT AKTARMIŞ
Binbaşı Özkozanoğlu'nun, sevkiyat sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermekle görevli olduğu ve uyuşturucunun denetim noktalarından geçmesi sırasında kolaylık sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi. Bilgehan Özkozanoğlu'nun zaman zaman izne ayrılarak İzmir’e geldiği ve burada uyuşturucu çetesiyle bir dizi temaslarda bulunduğu, sevkiyatın nasıl yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulunduğu ve istihbarat aktardığı da öne sürüldü.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlçe jandarma komutanı uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Pehhh 17 Ocak 2019 14:13 Vay vay vay vay iddialar dogru ise baska neler cikicak

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro