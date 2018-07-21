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İlçe Emniyet Müdürü'ne 'tokat' soruşturması

İlçe Emniyet Müdürü'ne 'tokat' soruşturması

RİZE'de, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri A.Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı Alperen Aşık'a (19) tokat attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili suç duyurusu üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bu arada, daha önce tayin istediği öğrenilen A.Y. dün ilçeden ayrıldı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 14:29 - Güncelleme: 21-07-2018 14:29

Olay, önceki gece Fındıklı ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Fındıklı İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri A.Y., kullandığı otomobili cadde üzerinde bir iş yerinin önüne park etti.

İş yeri sahibinin oğlu Alperen Aşık, iddiaya göre, dükkana mal geleceğini belirterek sürücüden aracı geri çekmesini istedi. Araçtan inen ve emniyet müdürü olduğunu belirten A.Y. ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., tokat attığı gence tekme savurdu. Emniyet Amiri A.Y., gençten dükkanı kapatmasını isteyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alperen Aşık, savcılığa giderek kendisine tokat atan Emniyet Amiri A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Bu arada, daha önce tayin istediği öğrenilen A.Y. dün ilçeden ayrıldı.

'SEN KİM OLUYORSUN'
İş yerinin önüne bir araç yanaştığını anlatan Alperen Aşık, "Araç sürücüsüne 'Arabayı biraz geri alır mısınız? Toptancı mal getirecek' dedim. Şoför olan eğilip bana baktı, sonra aşağıya indi. Bana 'Sen kim oluyorsun da bana arabayı geri çek diyorsun' diyerek bağırdı.

'BANA TOKAT ATTI'
Bana emniyet müdürü olduğunu söyledi. Ben de özür diledim. Bana 'Bu saatte bu dükkan açık olmaz, kapat' dedi. 01.00'e kadar izinli olmamıza rağmen ben 00.30'da dükkanı kapattım ve giderken bana tokat attı. Hiçbir saygısızlığım olmadı. Durup dururken tokat attı. Sonra bir de tekme savurdu" dedi.

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Kaynak : DHA

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