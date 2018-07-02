İlçe ayaklandı: Camilerden bu anons yapılıyor!

HATAY Hassa'da, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde Ufuk'un kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edilerek anons edildi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan, tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi.

Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti.

Bidona su dolduran Mehmet Tatar, bir süre sonra Ufuk'un olmadığını fark etti. Çevrede aramasına rağmen yeğenini bulamayan Tatar, eve dönüp, durumu ailesine anlattı.

ile fertleri, Ufuk'un kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Ufuk için arama çalışması başlatılırken, ikizi Uğur'un evde kardeşinin bulunmasını ağlayarak, beklediği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca arama çalışması yürüttü. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında drone kullanılarak, bölge havadan tarandı.

Bugün sabah saatlerinde de sürdürülen çalışmalarda Ufuk, traktörlerle çıkılan dağlık alanda arandı.

Baba Muhammet Tatar, oğlu Ufuk'un çok az duyduğunu ve konuşma engeli olduğunu belirterek, sağlıklı olarak bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

CAMİLERDEN ANONS

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar’ı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti.

Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi.

Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

  • Güncel 02 Temmuz 2018 21:17
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