  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İlbilge Hatun kimdir Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın

İlbilge Hatun kimdir Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam TRT'de. Diziye yeni katılan oyunculardan en dikkat çekeni ise İlbilge Hatun'a hayat verecek olan Hande Soral. Peki İlbilge Hatun kimdir, Ertuğrul Gazi ile evlenecek mi sorusu ise merak edildi. Ertuğrul ile İlbilge Hatun evlenmeyecek, İlbilge Hatun Ertuğrul'un çocuklarına analık yapacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-11-2018 16:35 - Güncelleme: 07-11-2018 16:35

TRT'de bu akşam Diriliş Ertuğrul rüzgarı esecek. Osmanlı'nın temellerinin atılacağı yeni sezon bölümlerinde en dikkat çeken karakterlerden biri de Hande Soral'ın hayat vereceği İlbilge Hatun olacak. Peki İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi? Ertuğrul'un ilk eşi Halime Sultan Osman Bey2i doğurduktan sonra vefat etti. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi çocuklarına analık etmesi için İlbilge Hatun'u kabul eder. Aralarında evlilik olmasa da zamanla aşk başlar.

ERTUĞRUL GAZİ KAÇ KERE EVLENDİ: 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisine İlbilge Hatun karakteri ile katılan Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Peki, dizinin akışına göre oba beyinin aşık olacağı İlbilge Hatun kimdir? İşte, Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can veren Hande Soral hakkında bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can verecek olan Hande Soral, dizinin ilk dakikalarından itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ertuğrul Gazi'nin dikkatini çeken İlbilge Hatun, izleyicilerin de araştırdığı isim oldu. Peki, İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İLBİLGE HATUN'U CANLANDIRAN HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlbilge Hatun kimdir Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro