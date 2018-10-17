İlber Ortaylı'nın bebeklik hali tam bomba! İlber Hoca kaç yaşında nereli kime benziyor?

Türkiye'nin en tanınmış tarihçisi İlber Ortaylı'nın Instagram hesabından paylaşılan bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İlber Ortaylı'nın bebekliğinin şimdilerde sık sık fotoğraflarını paylaştığı ve kendisini gençleştirdiğini söylediği torununa benzerliği ise dikkat çekti. Ünlü tarihçinin anne ve babasıyla birlikte olduğu fotoğraf kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı. İşte İlber Ortaylı'nın bebekliği, çocukluğu, gençliği ve askerlik fotoğrafları...