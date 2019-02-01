İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı büyük beğeni topladı

Sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Hep arıyoruz onu... Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yayımlayan Ortaylı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" adlı kitabından da bir alıntı yaptı. Atatürk'ün fotoğrafının yanına Ortaylı, "Atatürk'te mantık, kurmaylığın verdiği coğrafya, tarih merakı, edebi bir zevk ve metin anlayışıyla yan yana gelmiştir. Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır. Hep arıyoruz onu… Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz" notunu düştü. Ortaylı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.