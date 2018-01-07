  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İlber Ortaylı'dan Yusuf Örnek'e Nuh tufanı yanıtı!

İlber Ortaylı'dan Yusuf Örnek'e Nuh tufanı yanıtı!

İlber Ortaylı, Nuh tufanına ilişkin 'Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu' iddia eden İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'e yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-01-2018 20:15 - Güncelleme: 07-01-2018 20:15

İlber Ortaylı, Yavuz Örnek'in Nuh tufanına ilişkin 'Hz. Nuh'un oğluyla cep telefonuyla konuştuğunu' iddiasına "Bilim adamının her şeyden önce kavramları, her şeyden önce terminolojiyi kullanması lazım. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şey. Bunu kalkıp milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey" diye konuştu.

İlber Ortaylı, CNN Türk ekranında Hakan Çelik'in sorusu üzerine şunları söyledi:

"E işte böyle 'Tanrıların Arabaları' gibi şeyleri bir profesör okursa,  hapishaneye düşmüş fantezisi geniş bir üçkağıtçı o (Erich Von Daniken). Böyle bir herif, Tanrıların Arabalarını anlatıyor. Yalnız işin kötüsü arada ispat edilen, anlaşılan bir takım şeyleri de anlaşılmaz, muamma diye yutturuyor.

Kimsenin tabi arkeolojideki gelişmeleri takip edecek hali yok. Kullandığı numaralardan bir tanesi de 'Piri Reis haritası'. Uzaydan çekilen haritanın bire bir aynı diyor. Doğru olabilir mi... Mappa Mundi deriz. Hiçbir şekilde gidip bir ölçümle falan yapılması mümkün değil. Tesadüfen uzaydan alınan bir sürü, milyonla resimden bir tanesiyle boyut benzerliği olabilir. Yani bunu kalkıp 'Uzaylılar çekip verdiler bizim Gelibolulu Piri Reis'e demek gibi bir hikaye bu.

TRT'de yayınlandı: Nuh Tufanı hakkında en tuhaf iddia!

"BİLİM ADAMININ TERMİNOLOJİYİ KULLANMASI LAZIM"

Ben daha başkasını da gördüm. Gene başka bir profesör. Ayeti Kerimelerle arkadaşmış... Arada parka da gezmeye gidiyor musunuz diyeceksiniz tövbe estafurullah. Yani, kullandığı tabirden haberi yok. Çok enteresan bu. Bilim adamının her şeyden önce kavramları, her şeyden önce terminolojiyi kullanması lazım. İyi kullanması lazım ve bunun için sopa yemesi lazım, genç yaşta hocasından, meslektaşından. İyi eğitim alması lazım. Mesela bu ne biçim terminoloji derler, kavramı doğru kullan derler. Böyle olur bu iş...

"İNANILMAYACAK BİR ŞEY"

"Cep telefonuyla görüşme işi nedir?" sorusu üzerine Ortaylı şunları söyledi:

"Demek ki kafası ermiyor bu işe. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şeydir. Erich Von Daniken tipi bir şeyi ciddiye de alabilirsin, alamazsın tabi... Bunu kalkıp tabi böyle bir işi kalkıp da milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey. Orada mucizeden bahsedersin, o kadar. Mucizeyi herkes kendine göre... Mucizeyi fizik, kimya ve matematikle temellendirmeye kalkmak eblekliktir. Mucize mucizedir, bir iman işidir. Hiçbir şeyi temellendiremezsin. Mesela 19. asırda Hristiyan dünyasında başlayan bir eğilimdir bu ve teologlar başladı."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlber Ortaylı'dan Yusuf Örnek'e Nuh tufanı yanıtı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Hamza velid 07 Ocak 2018 22:40 Böyle saçmasapan iddialarda bulunan birisine akademisyenlik yaptıran bir ülke her türlü belayı hak eder ... Bu adamın psikiyatrik sorunları var ise psikiatri servisine yatırıp tedavi edin ...

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat