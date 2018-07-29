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İlber Ortaylı'dan Özil çıkışı: Tavuklar bile güler

İlber Ortaylı'dan Özil çıkışı: Tavuklar bile güler

Irkçılığı gerekçe göstererek Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in bu kararına bir değerlendirme de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan geldi. Ortaylı, Alman politikacıların ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in tutumu için 'tavuklar bile güler' yorumunu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 14:19 - Güncelleme: 29-07-2018 14:19

Irkçılığı gerekçe göstererek Almanya Milli Takımını'ndan ayrılan Mesut Özil'in bu kararını İlber Ortaylı değerlendirdi. Hürriyet'te bugün yayınlanan yazısının bir bölümünü Özil'e ayıran Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı. Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi. Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler. Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler.

"POLİTİKACILARIN SAÇMALAMALARI CİDDİ BİR SORUN"
"Bir memlekette Claudia Roth gibi açık düşünceli politikacılar olabilir. Hatta muhafazakâr partinin başkanı Başbakan Angela Merkel bile muhtemelen iki dünya arasındaki geçmişinden dolayı zaman zaman faul yapsa da daha görgülü ve toleranslı davranabilir.''

"Her memlekette toplumun eğitimsiz katmanlarının nitelikseliz davranışlarda ve tutumlarda bulunması maalesef evrensel bir gerçektir. Ama birtakım basının veya futbol federasyonu veya antrenör gibilerinin ve politikacıların saçmalamaları ciddi bir sorundur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yumurcak 29 Temmuz 2018 15:14 100% Hakli, bakin bizim Memlekete, herkes ciddi ve isini yapiyor,Basin ,Siyasiler....sorun şu buna Milletin 52% inaniyor.. Almanlari hatta hic bir Toplumu kiskanmsmak lazim, basimizda patliyor.

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