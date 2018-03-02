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İlber Ortaylı: Wikipedia’daki bilgiler yanlış

İlber Ortaylı: Wikipedia’daki bilgiler yanlış

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Dünya Savaşı ve Perspektifinden Ortadoğu" konulu söyleşiye katıldı. Ortaylı, ''Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın'' uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 22:33 - Güncelleme: 02-03-2018 00:33

İZMİT Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Wikipedia’yı yasakladılar, kapatılması belki ayıp bir şey ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır” dedi.

Haber sunucusu Buse Biçer'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiyi İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve çok sayıda vatandaş ve öğrenci takip etti. Katılımcıların salona sığmadığı söyleşinin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Doğan, Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk ve herkese teşekkür ederek, "Bu salonu dolduran bu kadar gencimizi görünce içim ferahladı. Bizim sırtımız yere gelmez. Bizim gençliğimiz bayrağına, tarihine, Cumhuriyet'ine sahip çıktıkça bizim belimiz yere gelmez, bizim bileğimizi kimse yere getiremez. Buraya geldiğiniz için tekrardan hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

ORTADOĞU'NUN DURUMU

Daha sonra sözü devralan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Buse Biçer'in "Bugünkü Ortadoğu'nun durumu ne olacak?" sorusuna yanıt vererek, "Ortadoğu’daki karışıklıkların sebeplerine 4 asır boyu 1516’dan başlayarak, hemen hemen 1918 yıllarına kadar Musul’daydık. 401 sene bu Ortadoğu elimizdeydi. Bunun bir kısmı el altı elimizdeydi. Açık konuşmak gerekirse orası da pek sakin değildi" diye konuştu.

1. Dünya Savaşı’nda İngilizler’in Ortadoğu’daki hayallerini gerçekleştiremediklerini kaydeden Prof. Dr. Ortaylı, “Bakü’de süren savaşta İngiltere Türkler'in karşısından çekildi. Biz Bakü’ye kimlerle kavga ettik de girdik biliyor musunuz? Kimle girdik, kiminle kavga ettik, karşımızdaki düşman kim? Müttefikimiz Almanlar ile kalkıştık. Bakü’ye girişimiz çok önemli bir şeydir. Bu sene 100. yılı kutlanacak. Bu savaşın sonucunda İngiltere kinlendi tabii. Girdiği Ortadoğu’da istediği eski bir efsaneyi gerçekleştiremedi” şeklinde konuştu.

Türkiye’de tarih öğretiminde hataların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, “Türkiye’de tarih öğretimi feci bir haldedir ve Milli Eğitim Bakanlığı bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde duymaz. Çünkü öyle bir problemi yok. Başka şeylerden evvel önce tarh öğreteceksiniz. Tabii ki çok detaylı bir tarih öğretemezsiniz, bu mümkün değildir. Ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Ciddi tarih yazmaya teşebbüs Atatürk devrinde olmuştur. Daha sonra bu kesintiye uğramıştır. Bunun nedenleri var, her şeyi dışarıdan aramayın, içeride de problemler var. Öğretmen kafasıyla tarih yazılmaz. Efendim ‘tarih profesörlerine yazdıralım’ diyeceksiniz. Onların da yazdıkları daha iyi değil. Her Türk münevverinin tarih yazımını denemesi gerekir. Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın. Böyle elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, buradan tarih ödevi hazırlamaya çalışmayın. Bu Wikipedia’yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmasının ardından katılımcılarının soruları yanıtlandı. Söyleşi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Buse Biçer’e hediye takdimi ile son buldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 01 Mart 2018 23:55 bu adam gibi bu memlekette 10 tane olsa ülke ayağa kalkar

    CEVAP YAZ 3 4
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