İlber Ortaylı: 'İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz'

İran’da geçtiğimiz günlerde başlayan protestolar hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz" dedi.

İRAN'DA ESKİ BİR DEVLET GELENEĞİ VARDIR

"Hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran eski bir medeniyettir. Eski bir devlet geleneği vardır. Ben zannettim ki bunların hariciye nezareti dökülecek. Hiç dökülmedi. Aynı kadrolarla ve tekniklerle gitti. Arşivi mükemmel. Ben zannettim ki bunların istihbaratı çuvallayacak, hayır, en başta şah devrinin istihbarat elemanlarını kullandılar.

EKONOMİK ATILIM GÖSTEREMEDİLER

Mühim mesele iktisadiyattır (ekonomi). Malesef Türkiye'nin 1950'lerde başladığı atılımı İran hiçbir zaman göstermedi. Bu petrolcü ülkelerin zaafıdır. Ama eğitimi falan iyidir. Mesela oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok bekler. Çünkü oradaki Türkler diyor ki biz Türküz ama İran bizimdir diyor.

  • Güncel 04 Ocak 2018 10:27
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • aynen katılıyorum ancaaaaak ! 04 Ocak 2018 10:39 TÜRK ve TÜRK KÜLTÜRÜ,eski bir medeniyettir. Eski bir devlet geleneği vardır. Ama bugün !..

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