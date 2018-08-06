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İlber Ortaylı canlı yayını unutunca! Hasan Cemal aptalın biri

İlber Ortaylı canlı yayını unutunca! Hasan Cemal aptalın biri

Prof. Dr. İlber Ortaylı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programında Hasan Cemal'le ilgili olay ifadeler kullandı.Fatih Altaylı'nın sözleri Hasan Cemal'e getirmesi üzerine canlı yayında oduğunu farketmeyen İlber Ortaylı, "O aptalın biri" dedi. Altaylı, "Sus, sus" dese de toparlayamadı. Ortaylı da "Bu dinlendi mi şimdi" diye sordu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 08:55 - Güncelleme: 06-08-2018 08:55

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime ilişkin konuştu...

Fakat programın bir bölümünde İlber Ortaylı canlı yayında gaf yaptı. Reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı’yla diyaloğa giren Ortaylı, programın halen reklam arasında olduğunu düşündü.

HASAN CEMAL APTALIN BİRİ: Tam bu sırada Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı. Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.

İşte o anlar:

İlber Ortaylı: ABD ile ciddi çatışla içerisindeyiz

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 09:43 İlber hoca dersedogrudur ağa

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fatih Altaylı
FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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