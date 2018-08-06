İlber Ortaylı: ABD ile ciddi çatışla içerisindeyiz

İlber Ortaylı, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan rahip Andrew Brunson benzeri kişiliklerin hem Anadolu'da hem de Ortadoğu'da oldukça fazla olduğunu söyledi. Bu kişilerin provokatör ve ajanlık yapabileceğini belirten Ortaylı, ABD ile olan ilişkileri de değerlendirdi.

İlber Ortaylı, dün Habertürk'te Fatih Altaylı'ya Türkiye- ABD ilişkilerini değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapabileceklerini kimsenin kestiremediğini söyleyen Ortaylı, başta ABD kamuoyu olmak üzere Trump hakkında çok da güzel şeyler söylenmediğini ifade etti.

BRUNSON GERGİNLİĞİ

Altaylı'nın rahip Brunson nedeniyle gerilen ikili ilişkileri sorması üzerine Ortaylı, evanjeliklerin ABD kamuoyunda oldukça etkin rol üstlendiğini söyledi. Kendisi de evanjelik bir rakip olan Brunson'ın ülkede bir takım provokatörlük yapmış olabileceğini anlatan Ortaylı, Brunson'ın çok derin bir kişiliğe benzemediğini; ancak bu tiplerin Anadolu ve Ortadoğu'da oldukça yaygın olduğunu anlattı.

"ABD İLE ÇATIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Rahip Brunson nedeniyle iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gerildiğine dikkat çeken Ortaylı, Türkiye'nin ABD ile ilk defa çok ciddi bir çatışmaya girdiğini söyleyerek "Ciddi ve yüz yüze bir çatışma halindeyiz. Ne kadar devam eder bilmiyorum" diye konuştu.