İlahiyatçı yazar Eliaçık'a hapis cezası

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma yasağı koydu. İhsan Eliaçık'a İstanbul'u terk etmeme ve haftanın iki günü karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol de uygulandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eliaçık ve avukatı katıldı. Duruşmada, Eliaçık'ın esas hakkındaki savunmasını yapmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

PKK PROPAGANDASI SUÇLAMASI

Mahkeme, Eliaçık'a, Demokratik İslam Kongresi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasındaki sözleri nedeniyle "silahlı terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Mahkeme, cezada indirim maddeleri uygulamazken, Eliaçık hakkında yurt dışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.