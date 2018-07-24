İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer açıkladı: Kredi kartı ile kurban kesmek caiz midir?

Banka kredisiyle veya kredi kartına taksitle kurban kesmek, borç ile kurban kesmek caiz midir? İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer konu hakkında cevapla.tv'ye açıklamada bulundu. İşte İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in yaptığı açıklamalar haberimizde...

Kredi kartı ile bankaya gidip kredi çekerek kurban kesersiniz. Kredi çekerseniz onun faizini verirsiniz. Faiz vermek ise kurbanın sevabının bin katı kadar günaha girmeniz demektir. Müslümanın yapacağı bir şey değil ama bankada paranız var o paranızı çekiyorsunuz ve onunla kurban kesiyorsunuz bu ayrı şeydir. Ancak kredi kartıyla bankadan kredi çekerek kurban kesmek faizi kabul etmek demektir bu akılsızlık ve vahşettir.

Kaynak: cevapla.tv