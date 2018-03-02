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İlahiyatçı Demircan: 'Kuran'da zinaya değil 'aleniyete' ceza var!'

İlahiyatçı Demircan: 'Kuran'da zinaya değil 'aleniyete' ceza var!'

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Demircan, Kuran-ı Kerim'in zinaya ceza getirmediğini belirterek, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir" ifadesini kullandı

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 00:51 - Güncelleme: 02-03-2018 00:51

'İslam'a Göre Cinsel Hayat' kitabının yazarı İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. 

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, çocuk yaşta evliliklere yönelik verilen fetvalara ilişkin, "İslam alimlerinin çocuk yaşta evlilikle ilgili fetvaları Kuran-ı Kerim’i karalamadır, peygamberimize iftiradır, zulümdür. Rüşt ergenlik üstü bir durumdur. Bu da kadının lehine ve aleyhine olabilecek, parasal sözleşmeler yapabilecek ve üstleneceği görevlerin altından kalkabileceği bir ruhsal ve akli uygunluktur. Bir çocuğun böyle bir akli olgunlukta olması mümkün değil" dedi.

"İSTERSE SABAHA KADAR DÖNÜP DURSUN"

Demircan, "Yatak yorgan meselesi din adına yorum yapılacak bir konu değildir. Hristiyani yaklaşımlarla biz cinselliği hafife alır olduk. Bu önemli bir olgudur. Erkek için de kadın için de cinsellik önemlidir. Adam yatağına girmiştir. Her insanda cinsel çağrışım yapabilir. İsterse kendi yatağında sabaha kadar dönüp dursun. Bunu fetva konusu haline getirmek anlamsız ve manasızdır" diye konuştu.

"İSLAM ATAERKİL DEĞİLDİR"

"İslam'ın ataerkil olması mümkün değildir" diyen Demircan, "İslam hukuku açısından kadın ile erkek arasında hiçbir fark yoktur. Bu noktada kadın korunur. Bizim kültürümüz ataerkildir" ifadesini kullandı.

"ZİNAYI KANUNLA YASAKLAMAK KURAN'A TERSTİR"

Demircan, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir. İslam dininde zina hem suçtur hem de günahtır. Zina hem suçtur hem islamda 3. derecede büyük günahtır. Kuran zinaya ceza getirmez. Bir adam bir kişinin tanıklığında zina yapsa 4 şahit lazım. Günah işlemiştir, tövbe eder kurtulur. Alenen işlediği zaman İslam dünyasında düzeni bozduğu için..." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Müslüman 02 Mart 2018 01:14 Şehitler bir tarafta bunun derdi nerede Allah akıl fikir versin

    CEVAP YAZ 1 7
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