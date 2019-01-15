İlahiyatçı Cemil Kılıç görevinden uzaklaştırıldı

İlahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Kılıç, son dönemde yaptığı 'Ateistlerin yaşamı Kur'an'a daha uygun' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Kılıç, Twitter hesabından 'An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine...' mesajı paylaştı.

Kılıç, KONDA'nın anket sonuçlarını değerlendirirken ateistlerin ahlak olarak Kur-an'a daha uygun yaşadığını söylemişti. Türkiye'deki Müslümanların daha çok sosyolojik ve kültürel olduğunu dile getirirken KONDA'nın çalışmasında ateist oranının yüzde 1'den yüzde 3'e çıktığı dindar oranının yüzde 55'ten yüzde 51'e gerilediği ve "İnançsız"ların oranının da yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktığı belirlenmişti.

NEREDE GÖREV YAPIYORDU?

Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kılıç, 13 Ağustos 2017 tarihinde 'Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar' adıyla kurulan oluşuma öncülük etmiş, Eğitim-İş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de görevler almıştı.

Türkiye’nin yüzde 99'u Müslüman değil ateistler daha ahlaklı